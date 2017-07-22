Как в Закарпатье на полонине Руна отметили День ВДВ (ФОТО)

03.08.2017 (15:13)

День ВДВ на полонине Руна в Закарпатье

В этом году 2 августа полонина Руна уже в шестой раз в День высокомобильных десантных войск принимала у себя активистов ОО Закарпатский областной центр «Никто кроме нас».

Именно здесь, на высоте 1482 метра над уровнем моря, в 1944 году высадкой десантников-диверсантов было положено начало десантных традиций на Закарпатье.

В этом году под знаменами организации собралось более 100 бывших десантников из Ужгорода, Перечина, Свалявы, Межгорья, Мукачево и Берегово. Среди них: воины-афганцы, участники других боевых действий, атовцы с 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады. Также к этим мужественным мужчинам присоединился и легендарный боец ​​"Донбасса" Вадим Бабич (позывной "Хабиб").

По традиции, чествование началось в областном центре с возложения цветов павшим бойцам к обелиску «Скорбящая Мать» и мемориала погибшим участникам АТО.

"Этот день на полонине Руна - это наше уважение и благодарность всем, кто с оружием в руках защищал родную землю в годы Второй мировой войны, служил в частях ВДВ в послевоенные годы, участвовал в локальных конфликтах современности, а также тем, кто сейчас продолжает боевые традиции десантников», - отметил в своем выступлении Михаил Куцкир.

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