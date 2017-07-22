В Закарпатье пропала 15-летняя девушка (ФОТО)

04.08.2017 (12:11)

Полиция Закарпатья разыскивает 15-летнюю девушку

В среду, 2 августа, в дежурную часть Раховского отделения полиции поступило заявление от представителя Водяницкий сельского совета Раховского района об исчезновении несовершеннолетней.

Чиновник сообщил, что к нему обратилась жительница села Водица и рассказала, что 22 июля исчезла ее 15-летняя дочь. Десятиклассница ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Полиция разыскивает девушку и призывает всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь вернуть домой несовершеннолетнюю, обращаться по тел. 102 или непосредственно в Раховское отделение полиции. Приметы пропавшей: рост 170-175 см, волосы короткие, худощавого телосложения, глаза голубые.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области