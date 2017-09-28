Во время референдума о независимости в Каталонии пострадало более 800 человек

02.10.2017 (09:47)

В Каталонии провели референдум о независимости

Референдум в Каталонии, запрещенный испанскими властями, вылился в ожесточенные столкновения сторонников независимости региона с полицией.

Избирательные участки по голосованию на референдуме о независимости, которые в течение дня не успели закрыть сотрудники полиции и Гражданской гвардии, закрылись в 21:00 по киевскому времени, однако противостояние может продолжиться, если полиция попытается изъять урны для голосования.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего было закрыто более 90 участков.

При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резиновые пули. По последним данным, 465 человек пострадали в столкновениях с полицией в день проведения референдума о независимости Каталонии.

Власти Каталонии заявили, что 90% проголосовавших на так называемом референдуме поддержали выход автономии из состава Испании.

Всего за независимость Каталонии проголосовали 2,3 миллиона избирателей. В то же время журналисты отмечают, что это примерно 42,3% от общего количества избирателей Каталонии, которое превышает 5,3 миллиона человек.

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Каталонский парламент принял закон регулирующий порядок выхода из состава Испании



