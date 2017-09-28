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Во время референдума о независимости в Каталонии пострадало более 800 человек

02.10.2017 (09:47)
В Каталонии провели референдум о независимости
В Каталонии провели референдум о независимости

Референдум в Каталонии, запрещенный испанскими властями, вылился в ожесточенные столкновения сторонников независимости региона с полицией.

Избирательные участки по голосованию на референдуме о независимости, которые в течение дня не успели закрыть сотрудники полиции и Гражданской гвардии, закрылись в 21:00 по киевскому времени, однако противостояние может продолжиться, если полиция попытается изъять урны для голосования.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего было закрыто более 90 участков.

При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резиновые пули. По последним данным, 465 человек пострадали в столкновениях с полицией в день проведения референдума о независимости Каталонии.

Власти Каталонии заявили, что 90% проголосовавших на так называемом референдуме поддержали выход автономии из состава Испании.

Всего за независимость Каталонии проголосовали 2,3 миллиона избирателей. В то же время журналисты отмечают, что это примерно 42,3% от общего количества избирателей Каталонии, которое превышает 5,3 миллиона человек.
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Каталонский парламент принял закон регулирующий порядок выхода из состава Испании


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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

03.10.2017 (07:12) / uzhgorod
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Рейтинг: 1

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В референдуме 1 октября 2017 года, как сообщают каталонские власти, приняли участие 2,2 млн человек (всего было зарегистрировано 5,3 млн избирателей). Более 90% голосовавших высказались за независимость.

02.10.2017 (14:34) / порохобот
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Рейтинг: -3

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А написали бы каталонцы "Путинвведи!" уже бы отделились от Испании, и кормили бы "вежливых" котолюбов водкой, а они бы с благодарностью топтали санкционный хамон или паэлью и кричали бы на площадях Барселоны: "Мы вернулись в родную гавань!!!".

02.10.2017 (15:13) / Читатель125
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Рейтинг: 3

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Хочу сказать,откуда появились люди Иг-ил мы все знаем,кто их вырастил весь мир знает,бандерлоги в украине все больше и больше становятся похожими на тех НЕЛЮДЕЙ и созданы они заокеанскими "друзьями",они так же верят в бред который им загрузили в головы америкосы, информационная война дает все новые плоды. Может и НЕ мешать бандерлогам дичать. Они сами всё сделают.

02.10.2017 (12:24) / порохобот
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Рейтинг: -5

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Каталония голосует на незаконном референдуме! У каталонцев, как и у русских лишняя хромосома! Каталонцы и россияне братья! От Каталонии пошла земля русская! В Каталонии русские скрепы! В Каталонии притесняют русский язык (его, правда, там совсем нет, но видимо потому и нет, что притесняют)! путин, введи войска!

02.10.2017 (13:01) / порохобот
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Рейтинг: 5

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Я из галицкой психушки все воняю и воняю а мне Минстець имени Геббельса все никак 30 серебряников не выплатят,видно это как те обещаные главалкашом "Тыщувдень".Щеня вмерло!Хероям в срало!Хрюкраина понадуралась!

02.10.2017 (12:07) / Серебряная Земля
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Рейтинг: 5

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«Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа».
© Иосиф Сталин

02.10.2017 (11:54) / Серебряная Земля
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Рейтинг: 4

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В Госдепе США заявили, что любые референдумы, проводимые без печенек Виктории Нуланд, являются нелегитимными.