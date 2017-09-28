Парк Победы в Ужгороде, жаль что только на бумаге (ФОТО)

02.10.2017 (12:50)

Какой бы могла быть ужгородская Кирпичка

За право “места под солнцем” Кирпичка борется уже давно. Чего там только не было в последние годы и что только не хотели сделать те, кто посягал на землю.

Однако жители являются активными и стремятся изменить как свою жизнь, так и прилегающую к домам территорию к лучшему. Там нередко проводятся толоки, даже концерты, а у самого озера всегда людно. Однако оно до сих пор все в заброшенном состоянии.

Проект городского парка “Победа” (на озере “Кирпичка”) в Ужгороде обнародовал на своей странице в соцсети Александр Матяшовский.

-

Озеро Кирпичка в Ужгороде - под угрозой полной застройки



