В Закарпатье накрыли склад с контрабандными сигаретами (ФОТО)

04.10.2017 (08:29)

Силовики провели на Закарпатье спецоперацию по изъятию контрабандных сигарет

Как стало известно Mukachevo.net из собственных источников, спецоперация проходила сегодня весь день, и в ее рамках было проведено 15 обысков силами СБУ, военной прокуратуры (Ужгородский гарнизон) и внутренней безопасности пограничников.

В частности, обыски прошли, кроме частных жилищ возможных причастных к контрабандной схемы лиц, также на пограничном отделе «Вилок». Более того, по предварительной информации, задержан один из пограничников Мукачевского пограничного отряда, который подозревается в причастности к схеме контрабанды сигарет.

Всего изъято 300 ящиков контрабандных табачных изделий. Большую часть сигарет разоблачен в поддонах-муляжах под камни, которые должны были экспортировать заграницу.

Таким образом речь идет о контрабанде в размере до $ 100 000.

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Закарпатский журналист попался на контрабанде сигарет и янтаря (ФОТО)



