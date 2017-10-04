ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Закарпатье накрыли склад с контрабандными сигаретами (ФОТО)

04.10.2017 (08:29)
Силовики провели на Закарпатье спецоперацию по изъятию контрабандных сигарет
Силовики провели на Закарпатье спецоперацию по изъятию контрабандных сигарет

Как стало известно Mukachevo.net из собственных источников, спецоперация проходила сегодня весь день, и в ее рамках было проведено 15 обысков силами СБУ, военной прокуратуры (Ужгородский гарнизон) и внутренней безопасности пограничников.

В частности, обыски прошли, кроме частных жилищ возможных причастных к контрабандной схемы лиц, также на пограничном отделе «Вилок». Более того, по предварительной информации, задержан один из пограничников Мукачевского пограничного отряда, который подозревается в причастности к схеме контрабанды сигарет.

Всего изъято 300 ящиков контрабандных табачных изделий. Большую часть сигарет разоблачен в поддонах-муляжах под камни, которые должны были экспортировать заграницу.

Таким образом речь идет о контрабанде в размере до $ 100 000.
-
Закарпатский журналист попался на контрабанде сигарет и янтаря (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

04.10.2017 (14:34) / RobinRence

всего лишь убрали конкурента - те-же сигареты поедут за бугор от другого контрабандиста в зеленых погонах.