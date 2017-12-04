Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 3 декабря 2017 г.

03.12.2017 (09:49)

3 декабря в Ужгороде будет облачно, дождь со снегом

В Закарпатской области будет облачно, ночью местами слабый снег, днем временами сильный мокрый снег и снег, на равнине дождь с переходом в сильный мокрый снег. Местами: туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный 7-12, днем в горах местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью 2° тепла - 3° мороза, днем 0-5° тепла, в горах местами ночью 4-7°, днем 0-5° мороза.

Автодороги: Ночью местами слабый снег, днем временами сильный мокрый снег и снег, на равнине дождь с переходом в сильный мокрый снег. Местами: туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Видимость в осадках 1-2 км, местами 200-500 м.

В г. Ужгород: Облачно, ночью без существенных осадков, днем временами дождь с переходом в сильный мокрый снег. Вечером налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Восход 08:03

Закат 16:38

Температура за последние 130 лет 3 декабря:

макс: 15.2° (1947)

мин: -21.5° (1973)

Народный прогноз погоды: 3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.









