Закарпатка всадила своему сожителю нож в шею

03.12.2017 (12:49)

Закарпатка нанесла своему сожителю ножевое ранение

Вчера, 2 декабря, около 21:20 в дежурную часть Межгорской полиции поступило сообщение от врача районной больницы пгт. Межгорье о госпитализации 31-летнего жителя райцентра. Медики обнаружили у мужчины проникающее ножевое ранение в области шеи.

Правоохранители, которые выехали по вызову, установили, что проникающее ножевое ранение мужчине нанесла его 23-летняя сожительница. Во время ссоры, женщина ножом ударила потерпевшего в шею.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на убийство.

По состоянию на сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. А в отношении его сожительницы – 23-летней жительницы Межгорья – решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области





35-летняя закарпатка ударила ножом в спину пьяного обидчика (ФОТО)



