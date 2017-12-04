Президентские выборы: Политолог рассказал о рейтингах Вакарчука (видео)
03.12.2017 (22:11)
Вакарчук президент: реально или нет рассказал политолог
Украинцы серьезно задумались о новых лицах в политике. Святослав Вакарчук оказался одним из лидеров в теоретическом списке избирателей.
Так, по мнению политолога Владимира Фесенко, около 20% избирателей еще не определились, кого хотят видеть на посту главы Украины. Однако они точно не желают отдавать свои голоса в мае 2019 года за Порошенко, Тимошенко, Бойко и других.
"Эти 20% хотят более свежих и проевропейских кандидатов. Вакарчук – один из потенциальных кандидатов именно для избирателей, которые не хотят голосовать за нынешних политиков", - считает политолог.
Директор социологической службы Центра Разумкова и Андрей Быченко также считает, что третье место Святослава Вакарчука в рейтинге – это сигнал на обновление власти.
"Возможно, Вакарчук еще сам для себя не решил, пойдет ли он на выборы. Но скрытая борьба за него уже идет", – подытожил Фесенко.
Напомним, бывший народный депутат, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ворвался в тройку фаворитов президентской гонки и имеет самый низкий антирейтинг среди украинских политиков.
Кроме того, несмотря на то, что Святослав Вакарчук сам не слишком горит желанием идти в большую политику (по крайней мере, так утверждает), но в последнее время в обществе все чаще рассматривают идею о получении лидером "Океана Эльзы" президентского кресла.