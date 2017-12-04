На Закарпатье автобус, который ехал из Одессы в Италию, рухнул в кювет (ФОТО)

04.12.2017 (14:33)

Автобус "Одесса-Бары" попал в ДТП на Закарпатье

Автопроисшествие произошло в селе Верхняя Грабовница Воловецкого района уже ближе к полуночи. Из-за непогоды в кювет съехал автобус следующий по маршруту Одесса-Бари.

Скорее всего, причиной того, что автобус съехал в кювет, была скользкая от снега дорога.

В автобусе было 46 пассажиров. Никто не пострадал.

Однако автобус получил повреждения и перевозчику пришлось заказать другой автобус, чтобы пассажиры могли продолжить путь.





На объездной в Ужгороде "Volkswagen" вынесло с трассы в кювет (ФОТО)



