Луценко сегодня выступит в Раде по Саакашвили с сенсационными заявлениями

05.12.2017 (13:09)

Генпрокурор выступит в Верховной Раде с докладом по задержанному Саакашвили

После задержания украино-грузинского политика Михеила Саакашвили, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня выступит в Верховной Раде с докладом по задержанному.

Об этом заявил в кулуарах парламента народный депутат от БПП Сергей Березенко.

По его словам, генпрокурор озвучит подробности финансирования "Майдана" под Радой.

"Мы сегодня обратились к генпрокурору и попросили его в 16:00 быть на трибуне и докладывать. Я думаю, что то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер. Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты СБУ, ГПУ источники финансирования так называемого "Михо-Майдана", я думаю, что те люди, которые финансируют этот Майдан, будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины", – сказал Березенко.

Он отметил, что, вероятно, Саакашвили подозревают в госизмене и поддержке преступной группировки.

"Инкриминируется ст. 256 и ст. 110, если я не ошибаюсь это госизмена, и ст. 256 – это пособничество преступной группировке. На сегодня, учитывая ту операцию, которую проводят спецслужбы в квартире, в которой проживает Саакашвили, то, наверное, первым вопросом будет это", – добавил нардеп.

Напомним, что силовики выламав дверь проводят обыски в квартире Саакашвили (ФОТО)

В то же время СМИ стало известно, что это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.

После этого Саакашвили забрался на крышу своего дома, скрываясь от СБУ, там силовики его и задержали (ВИДЕО)



