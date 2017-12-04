Луценко сегодня выступит в Раде по Саакашвили с сенсационными заявлениями

|Генпрокурор выступит в Верховной Раде с докладом по задержанному Саакашвили
После задержания украино-грузинского политика Михеила Саакашвили, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня выступит в Верховной Раде с докладом по задержанному.
Об этом заявил в кулуарах парламента народный депутат от БПП Сергей Березенко.
По его словам, генпрокурор озвучит подробности финансирования "Майдана" под Радой.
"Мы сегодня обратились к генпрокурору и попросили его в 16:00 быть на трибуне и докладывать. Я думаю, что то, что вы услышите, будет иметь сенсационный характер. Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты СБУ, ГПУ источники финансирования так называемого "Михо-Майдана", я думаю, что те люди, которые финансируют этот Майдан, будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины", – сказал Березенко.
Он отметил, что, вероятно, Саакашвили подозревают в госизмене и поддержке преступной группировки.
"Инкриминируется ст. 256 и ст. 110, если я не ошибаюсь это госизмена, и ст. 256 – это пособничество преступной группировке. На сегодня, учитывая ту операцию, которую проводят спецслужбы в квартире, в которой проживает Саакашвили, то, наверное, первым вопросом будет это", – добавил нардеп.
Напомним, что силовики выламав дверь проводят обыски в квартире Саакашвили (ФОТО)
В то же время СМИ стало известно, что это уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.
После этого Саакашвили забрался на крышу своего дома, скрываясь от СБУ, там силовики его и задержали (ВИДЕО)
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