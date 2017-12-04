Мораторий на продажу земли: Рада приняла важное решение
08.12.2017 (08:39)
Верховная Рада приняла закон о земельной реформе
Правительство запланировало продление моратория на продажу и другие способы отчуждения сельскохозяйственных земель в Украине до 1 января 2019 года.
Данный законопроект №7350 одобрили 236 народных депутатов.
Согласно информации, мораторий позволит урегулировать за это время на законодательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения и разработать необходимые нормативно-правовые акты для введения сельскохозяйственных земель в экономический оборот.
В частности, авторы законопроекта отмечают, что отмена запрета во время экономического кризиса, без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения, является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности Украины.
Инициаторы продления моратория считают, что перед введением в Украине оборота сельскохозяйственных земель сначала необходимо разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств. По их мнению, это позволит создать рабочие места в сельской местности, а также обеспечить развитие территориальных общин.