Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 8 декабря 2017 г.

08.12.2017 (10:10)

8 декабря в Ужгороде будет облачно, дождь

В Закарпатской области: Облачно, ночью слабые осадки, днем временами дождь, в горах местами мокрый снег и снег. Местами: туман, гололед, метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, в низинах местами до 1° тепла, днем 2-7° тепла, в горах местами 0-3° мороза.

Автодороги: Ночью слабые осадки, днем временами дождь, в горах местами мокрый снег и снег. Местами: туман, гололед, метели, на дорогах гололедица. Видимость 2-4 км, в тумане 200-500 м.

В г. Ужгород: Облачно, ночью временами слабые осадки, днем временами дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Восход 08:08

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 8 декабря:

макс: 12.7° (1957)

мин: -13.4° (1980)

Народный прогноз погоды: 8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает» — с этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит»; «Мороз насыпал белых роз». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.









