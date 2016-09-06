Закарпатские полицейские получили новый спецавтомобиль (ФОТО)

15.09.2016 (15:37)

Автопарк закарпатской полиции пополннился полезной новинкой

Следственное управление ГУНП в Закарпатской области отныне имеет в своем арсенале еще один аргумент в борьбе с преступностью - новенький «Ford Transit», укомплектованный всем требованиям времени, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

С сегодняшнего дня, с 15 сентября, в работе Главного управления Национальной полиции начнет использоваться спецмашина, которая позволит своевременно и эффективно реагировать на все тяжкие преступления, такие как убийства, нанесение серьезных телесных повреждений и ДТП с пострадавшими. Авто укомплектовано всеми необходимыми средствами для ограждения и работы на месте происшествия, для извлечения и фиксации следов уголовного преступления.

Внедрение таких спецмашин в нашем государстве только начинается: кроме Закарпатья, всего несколько областей используют такую ​​технику в своей работе.

Полиция обращается ко всем закарпатцев и гостей края с просьбой уступать дорогу этом служебному автомобилю, ведь его присутствие свидетельствует о срочной работе следственного управления и необходимость оперативно прибыть на место серьезного преступления.

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