Правительство обещает существенно снизить тарифы на электроэнергию

|Тарифы на электроэнергию могут снизиться в феврале-апреле 2017 года
Тарифы на электроэнергию могут снизиться в феврале-апреле 2017 года, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
«Возможно, на меня обидится Дмитрий Вовк (глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.), но мы рассматриваем вопрос, чтобы в феврале-апреле следующего года провести существенное снижение цен на электроэнергию,» — сказал он на «круглом столе» в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Согласно решению Нацкомиссии, с 1 марта 2017 года тарифы на электроэнергию для населения наоборот повысятся — до 168 коп./кВ-ч.
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