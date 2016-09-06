Правительство обещает существенно снизить тарифы на электроэнергию

15.09.2016 (16:27)

Тарифы на электроэнергию могут снизиться в феврале-апреле 2017 года

Тарифы на электроэнергию могут снизиться в феврале-апреле 2017 года, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Возможно, на меня обидится Дмитрий Вовк (глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.), но мы рассматриваем вопрос, чтобы в феврале-апреле следующего года провести существенное снижение цен на электроэнергию,» — сказал он на «круглом столе» в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению Нацкомиссии, с 1 марта 2017 года тарифы на электроэнергию для населения наоборот повысятся — до 168 коп./кВ-ч.

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