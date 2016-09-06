Первый пивной фестиваль "Варишське пиво" уже стартовал в Мукачево (ФОТО, ВИДЕО)

15.09.2016 (18:46)

В Мукачево начался фестиваль "Варишське пиво"

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Сегодня, 15 сентября, в Мукачевском парке Победа начался хмельной фестиваль пива. Сейчас на территории фестивального городка в парке малолюдно. Ведь именно в пятницу, 16 сентября, состоится официальное открытие пивного фестиваля в городе над Латорицей.Стоит отметить, пивной фест в Мукачево организовали впервые, под него изменили и формат фестивального городка. Домики растянули вдоль всей главной пешеходной аллее парка. А там, где еще недавно находился мемориал воинам освободителям с вечным огнем теперь размещены торговые палатки и посадочные места для гостей фестиваля."Это событие является началом восстановления пивных традиций Закарпатья, начатых еще князем Ференцем Ракоци II в 1701 году, подписанием грамоты об учреждении пивоварни в селе Подгеринг (Пидгоряны, район Мукачево) и продленных графа Шенборна с 1728 года. Кормить гостей фестиваля будут 8 ресторанов и шеф поваров. Для ценителей пива подготовили и тематическое пивное меню ", - рассказывают организаторы.