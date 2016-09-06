В Евросоюзе приняли важное решение по российским "выборам" в Крыму

16.09.2016 (14:59)

Крым - не часть России, Крым - это часть Украины", - Йенсен

Дания считает неприемлемым проведение российских выборов в Госдуму на аннексированном украинском полуострове Крым и не будет признавать их результаты.

Об этом Радио Свобода заявил министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен.

"Мы не признаем результатов выборов на территории незаконно аннексированного Крыма. Речь идет об оккупации части украинской территории, и мы считаем неприемлемым заявление России о том, что выборы там "свободные и честные", - отметил он.

В то же время министр не дал четкого ответа на вопрос, может ли Дания в целом не признать результаты выборов в Госдуму России 18 сентября с учетом того, что они происходят в том числе и в оккупированном Крыму.

"У нас есть вопрос к тому, будут ли выборы в России в целом свободными и честными. Но что самое главное - выборы в Крыму неприемлемы. Крым - не часть России, Крым - это часть Украины", - подытожил Йенсен.

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