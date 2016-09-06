Ужасное ДТП под Ужгородом : "Мерс" вылетел в кювет, среди пострадавших - дети (ФОТО)

|Авария произошла недалеко от въезда в Ужгород, вблизи села Барвинок
Сегодня, 16 сентября, на въезде в Ужгород произошло ужасное ДТП с пострадавшими. Авария произошла около 5 часов вечера на автодороге Киев-Чоп, - сообщают в местной полиции.
Авария произошла недалеко от въезда в Ужгород, вблизи села Барвинок. По предварительной информации, водитель «Мерседеса» не справился с управлением, в результате чего 4 человека госпитализировала скорая. Среди них двое детей.
На место работают следователи.
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