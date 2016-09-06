Посол Украины поставил Путина в тупик на саммите СНГ (ВИДЕО)

16.09.2016 (19:47)

Украина выступила против председательства России в СНГ

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Украина выступила против председательства России в СНГ. Посол Украины в Кыргызской Республики Николай Дорошенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке указал на незаконность аннексии Крыма в присутствии президента России Путина.Выступая перед президентами, в числе которых был и Путин, Дорошенко указал на особую позицию Украины по двум пунктам повестки дня: председательства России в СНГ в 2017 году и переписи населения в странах СНГ, которая планируется на 2020 год."Учитывая то, что Россия нарушила нормы международного права и аннексировала часть территории Украины, способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу председательствования", - заявил Дорошенко.То же самое, добавил Дорошенко, касается и участия Крыма в переписи. "Если во время переписи РФ проведет и учтет население, проживающее на территории Украины, аннексированной РФ, результаты переписи мы считать будем никчемными", - сказал он.После этого Путин попросил реплику. "Россия ничего не аннексировала. Все, что произошло с Крымом - результат противоправных действий определенных политических сил в Украине, которые довели дело до государственного переворота", - заявил он.По поводу председательства России в СНГ он сказал, что раз Украина не ратифицировала устав Содружества, то и вносить свои предложения права не имеет.Напомним, посол Украины Николай Дорошенко был назначен президентом Петром Порошенко в июне 2015 года.