Экс-начальника ГАИ Ужгорода поймали пьяным за рулем (ВИДЕО, ФОТО)
17.09.2016 (09:06)
Алексея Спивака доставили в Закарпатский наркологический областной диспансер
16 сентября 2016 года пришла ориентировка, что водитель ТС "Тойота" днз АО 1111 может управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Данное ТС было остановлено на Славянской набережной, 33, автомобилем управлял гр. Спивак Алексей Михайлович, ВИО заместителя начальника УПД-начальник отдела безопасности дорожного движения.
При проверке документов у водителя обнаружено признаки алкогольного опьянения, а именно выраженное дрожание пальцев рук, и резкий запах алкоголя из полости рта.
Так как водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте отказался, он был приглашен в Закарпатский наркологический областной диспансер. В наркодиспансере Спивак снова отказался пройти тест на "Драгере". По внешним признакам, доктор написал заключение трезвый, также водитель сдал анализ крови и мочи. Результаты анализов станут известны в течение 10 дней.
Доктор Брич Владлен Иванович нарушал процедуру освидетельствования, также врач отказался показать приказ в котором предусмотрена сдача анализа крови и мочи, когда водитель управляет ТС.
На место происшествия было вызвано представителей СМИ, работников УВБ и инспекцию по личному составу.
Комментарии
Рейтинг: 1
Не удивлюсь, если результаты будут через 10 дней. К тому времени гаишник спокойно перездаст анализы в трезвом виде. Все как на выборах - за границей результат голосования на утро, у нас - через 2 недели. Все решат решалы.
Рейтинг: -1
Двухмесячные полицаи,вешайтесь,к ноябрю вас присоединят к горотделам или к райотделам,песец к вам летит на всех парах,он уже у вас на шее и держит за горло,львовские,тернопольские и прочая нечисть полицайная можете уже начинать сваливать за перевал,будут вам гонки по вертикали