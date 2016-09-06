США дали бы Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?

17.09.2016 (15:28)

Любовь Запада к Украине обусловлена в первую очередь действиями России

Любовь Запада к Украине обусловлена в первую очередь действиями России. Но сейчас будущее Украины зависит от нее самой, потому что у тех, кто против предоставления стране летального оружия, есть объективная логика.

Они боятся, что американскую военную помощь разворуют, заявил в интервью ГОРДОН публицист и общественный деятель из США Александр Гольдфарб.

По данным соцопросов на 11 сентября 2016 года, в президентской гонке США лидирует кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Но она опережает своего соперника – кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – всего на 3%. Оба претендента идут ноздря в ноздрю, так что однозначно сказать, за кого американский избиратель проголосует 8 ноября, пока трудно. Но несомненно, что Клинтон будет гораздо жестче по отношению к России и эффективнее в вопросе помощи Украине, чем действующий президент Барак Обама, заявил в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" публицист, ученый, общественный деятель и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб, больше 35 лет живущий в США.

Трамп авторитарен и будет поддерживать диктаторов, которые ему лично полезны. Его восхищение Путиным – лишнее тому подтверждение

– Настолько ли кандидат в президенты США Дональд Трамп опасен для мира и самой Америки, как об этом пишут западные СМИ?

– Трамп абсолютно ужасен, конечно!

– Почему "конечно"?

– Во-первых, Трамп совершенно некомпетентен и абсолютно ничего не смыслит в большой политике. Он понимает, как возбудить самые консервативные и мракобесные сектора электората, но для руководства государством у него нет ни опыта, ни знаний, ни команды. Ни-че-го.

Во-вторых, Трамп, безусловно, авторитарен, а значит, откажется от американских принципов во внешней политике и будет поддерживать тех диктаторов, которые ему лично полезны. И то, как открыто он восхищается Путиным, – лишнее тому подтверждение.

– По последним соцопросам, Клинтон опережает Трампа на 3%, но за кандидата от республиканцев все равно готовы проголосовать 42,9%. Если Трамп "ужасен", почему так много американцев готовы его поддержать?

– В развитых странах идет активизация авторитарных лидеров-демагогов. Все они апеллируют к людям, не вписавшимся в новую экономическую реальность и потому оставшимся за бортом. Демагоги выдумывают врагов, на которых списывают несчастья социально неадаптированных масс. В Европе это националисты, недовольные мигрантами, в Великобритании – правые консерваторы, активно выступавшие за Brexit, они, кстати, тоже очень любят Путина. В России это…

– Почему вы вдруг сделали паузу?

– Похоже, в России за бортом осталась почти вся страна, которая не может найти свое место в современном мире и не в состоянии смириться с потерей "империи". В Украине, как мне представляется, тоже есть мракобесы-консерваторы и националисты, но они скорее маргиналы.

В США демагоги вроде Трампа опираются на тех, кто 30–50 лет назад составлял костяк американского общества, – промышленные рабочие, занятые в производстве автомобилей, станков, металлургии и так далее. Это довольно широкие слои электората, отсюда и 40% кандидата от республиканцев в соцопросе.

– Почему вы называете избирателей Трампа "людьми, оставшимися за бортом"?

– Экономика прогрессирует. В связи с глобализацией крупные производства переезжают в Китай, Корею, Мексику, где невероятно дешевая рабочая сила. В США же новые рабочие места создаются для тех, у кого есть образование, кто владеет компьютером, знает банковское и юридическое дело.

В Америке постоянно растет количество рабочих мест, но не для тех, кто не учился в колледже, а значит, они остаются за бортом. Это достаточно большой слой населения, но постоянно уменьшающийся. Десятки миллионов американцев не в состоянии вписаться в новые экономические реалии, именно они и составляют костяк электората Трампа.

У всех авторитарных лидеров один и тот же modus operandi, а именно: валить объективные экономические проблемы, невзгоды и неурядицы на вымышленных внешних врагов. Политиканы активно раскручивают карту национализма и на этом приходят к власти. Вместо того, чтобы решить проблемы государства, политиканы дают избирателю ложную положительную самоидентификацию, которая компенсирует им чувство ущербности в связи с невозможностью вписаться в мейнстрим общества. Именно такие люди и голосуют за Трампа, именно потому Трамп тяготеет к Путину.

В Фонд Клинтонов сдавали деньги все, в том числе российские олигархи

– Откуда у вас уверенность, что Клинтон в качестве президента США будет лучше Трампа и, например, продолжит политику Белого дома в отношении России?



– Клинтон всегда была гораздо жестче к России, чем Обама. Он вообще очень осторожный, особенно в вопросах внешней политики. К примеру, Хиллари выступала за введение бесполетной зоны над Сирией, но Обама не разрешил. Да, Клинтон влезла в в войну в Ливии, видимо, это было ошибкой. Но это жесткая политическая позиция, чтобы бомбить ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Так что Хиллари будет достаточно жестка и по отношению к Путину.

– Напомню вам о расследованиях западных журналистов, в которых утверждалось, что Фонд Клинтонов спонсировали в том числе российские олигархи. Газета New York Times писала, что именно Хиллари на посту госсекретаря США позволила РФ приобрести часть американских урановых месторождений, за это фонд ее семьи получил щедрые "пожертвования".

– В Фонд Клинтонов сдавали деньги все, в том числе российские олигархи, потому что богатые люди всегда пытаются себя обезопасить, думают, что покупают себе таким образом влияние. Но никакого влияния, естественно, купить не смогли. Получали лишь морковку в виде встреч с высокопоставленными американскими политиками.

– Но по факту сделка, заключенная при госсекретаре Клинтон, позволила России стать крупнейшим производителем урана в мире и контролировать большую часть мировых запасов радиоактивного материала.

– Прямых доказательств, что это лоббировала Клинтон, нет. Еще раз: не преувеличивайте степень влияния, которое якобы "покупали" себе спонсоры. Я прекрасно помню, как Борис Абрамович Березовский внес деньги в Фонд Клинтонов. Когда американцы не дали визу, чтобы не раздражать Путина (это еще при президенте Буше-младшем было), я лично звонил в фонд, пытался как-то повлиять, но получил моментальный жесткий отказ.

– А сколько Березовский перечислил в Фонд Клинтонов?

– До 200 тысяч долларов.

– Пожертвовал бы десятки миллионов – стал бы урановым королем.

– У Клинтонов была достаточно активная программа сбора денег на их благотворительный фонд, Билл лично этим занимался, ездил по всему миру (Билл Клинтон, президент США в 1993–2001 годах. –"ГОРДОН").

– А для Украины Хиллари Клинтон будет эффективнее президента Обамы?

– Думаю, да. В администрации Обамы последние два года шла достаточно жесткая дискуссия на тему, давать или нет Украине летальное оружие, буквально раскол был. Представители американского истеблишмента по международной политике, вроде Майкла Макфола (посол США в России в 2012–2014 годах, один из самых жестких критиков Кремля. – "ГОРДОН"), выступали активно "за", Белый дом – "против", потому что Обама исторически (особенно после Ирака) очень боится влезть в ситуацию, из которой не сможет вылезти. Он очень осторожен, предпочитает экономические меры, нежели военные.

Хиллари, безусловно, не идеальна, но в вопросе помощи Украине будет однозначно лучше, эффективнее и жестче Обамы, а тем более Трампа. У Трампа в принципе нет понятия глобальной роли США в мировой политике, у него чистый бизнес-подход ко всему: выгодно – не выгодно.

– Насколько, по-вашему, верны утверждения, что "Запад устал от украинской политической элиты"?

– В США есть некоторая усталость от официального Киева. Определенные круги в американской политике и бизнесе не скрывают: Украина и все, что с ней связано, им порядком надоели. Эти люди есть и среди демократов, и среди республиканцев.

Давайте начистоту: любовь Запада к Украине обусловлена в первую очередь действиями России. Но сейчас будущее Украины зависит от нее самой. Потому что у тех, кто против предоставления вам летального оружия, есть объективная логика: они боятся, что американскую военную помощь разворуют.

Политики и военные США прямо говорят: "Мы бы дали Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?" В целом, думаю, Запад не откажется от поддержки Украины, особенно если Кремль будет продолжать свою нынешнюю внешнюю политику.

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