Немочный старичок : Опубликовано реальное фото Путина (ФОТО)

19.09.2016 (06:55)

Отёкший, кашляющий, с печёночными пятнами на лице и голове...

Отёкший, кашляющий, с печёночными пятнами на лице и голове, с больным затравленным, ничего не видящим взглядом.

Так охарактеризовала президента России Владимира Путина пользователь Facebook Марина Гордеева-Боташева, которая опубликовала на своей странице фото главы РФ, сделанное после протокольной съемке на одной из встреч с ним.

«На первом фото — образ, долженствующий владеть патриотическим сознанием.

На втором, на фото Александра Петросяна, — настоящий реальный путин, снятый с непротокольного ракурса, без ретуши, фотошопа и прочих ухищрений.

Отёкший, кашляющий, с печёночными пятнами на лице и голове, с больным затравленным, ничего не видящим взглядом…», — пишет она, сравнивая 2 фото Путина.

















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