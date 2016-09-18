Митингующих "пересечников" на КПП "Ужгород" посетила Генеральный консул Словацкой Республики в Ужгороде (ВИДЕО)

19.09.2016 (08:40)

Янка Бурианова на КПП "Ужгород"

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В Закарпатье продолжается бессрочная акция по перекрытию КПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе. Вчера поздно вечером митингующих посетил неожиданный гость.Как стало известно, это была Генеральный консул Словацкой Республики в Ужгороде Янка Бурианова. Говорили с митингующими не только о проблемах пересечки, но и на более глобальные проблемы, в частности, о безвизовом режиме для Украины.