Геннадий Москаль поручил навести порядок на украинско-словацкой границе в Ужгороде

19.09.2016 (11:25)

Незаконная акция по блокированию границы должна быть прекращена - Москаль

Незаконная акция по блокированию украинско-словацкой границы должна быть прекращена, а проезд автомобилей через контрольно-пропускной пункт «Ужгород» освобожден. Такую позицию областной государственной администрации озвучил Геннадий Москаль.

Как заявил руководитель области, порядок ввоза автомобилей с иностранной регистрацией регламентируется Таможенным кодексом, изменения в который может принять только Верховная Рада Украины. Каждый «пересичник», покупая автомобиль с иностранной регистрацией, знал, что вынужден будет каждые 5 дней пересекать государственную границу. Со стороны ОГА было сделано максимум для либерализации процесса «пересечки» и принципиального решения этого вопроса на уровне Верховной Рады.

Подготовлен соответствующий законопроект, который передан на рассмотрение народных депутатов, таможенникам поручено лояльно относиться к справкам о неисправности автомобилей, которые откладывают «пересечку» и другие.

И вот теперь «пересечники» вместо того, чтобы заставить нардепов выполнять свои депутатские обязанности, блокируют границу, препятствуя проезду предпринимателей, туристов и других граждан, которые не имеют к порядку пересечения границы автомобилистами никакого отношения. При этом незаконная акция проводится с участием жителей Киева, которые не имеют автомобилей с иностранной регистрацией, а также ранее судимых за мошенничество местных провокаторов, которые годами нигде не работают и не имеют не то что автомобиля, а даже «біціглів».

В ответ на такую ​​провокацию Москаль заявил, что отныне никаких переговоров с «пересичниками» ОГА не будет проводить, никаких послаблений со стороны таможенников в процессе пересечения границы автомобилей с иностранной регистрацией не будет проводиться. За блокирование транспортных коммуникаций предусмотрена уголовная ответственность, поэтому правоохранительным органам поручено жестко, в рамках законодательства, навести порядок на украинско-словацкой границе.

Шантаж областной исполнительной власти, которая в принципе не может вмешиваться в правила пересечения государственной границы автомобилистами, не пройдет.

Напомним, 17 сентября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. Такие действия активисты организуют с целью увеличения срока транзита по ввозу транспортных средств на территорию Украины.

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