Рядом с Закарпатьем - вспышка смертельно опасной инфекции (ФОТО)

19.09.2016 (15:10)

«Осторожно, обнаружен тиф»

В одном из спальных районов Львова на мусорной площадке вчера обнаружили огражденную лентой территорию и табличку с надписью «Осторожно, обнаружен тиф».

Это место сфотографировал Иван Савицкий, и разместил снимок на своей странице в Facebook. Как сообщает сам очевидец, табличку он увидел в пятницу на одной из мусорных площадок Левандовки.

Кроме того, Иван утверждает, что мусора на свалке не было, вероятно, его поспешили вывезти. Другие пользователи соцсетей отмечают, что ночью в этом районе видели людей в специальных костюмах.

СЭС Львова на запросы не отвечает. Диспетчеры горячих линий также, не предоставляют никакой информации.

Напомним, со Львова в Днепр и область в течение нескольких недель свозили мусор. Местные власти приняли решение запретить завоз мусора со Львова, однако вчера, несмотря на запрет, несколько машин со львовскими номерами привезли мусор на один из полигонов в Синельниково.

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