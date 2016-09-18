Мировые знаменитости, которые предпочитают загорать топлес (ФОТО только +18)

19.09.2016 (19:47)

Как объять Вас, необъятные...!!!

А вот некоторые дамы хотят получить отличный загар без следов от бретелек купальника. Вот они и решаются загорать топлес. Есть такие смелые девушки и среди звезд мировой величины. Сегодня мы решили поделиться с тобой по-настоящему жаркой подборкой снимков...





Майли Сайрус











Пэрис Хилтон











Хайди Клум











Дакота Джонсон











Элизабет Херли











Кейт Мосс











Кара Делевинь











Натали Портман











Эмбер Роуз











Ванесса Паради











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