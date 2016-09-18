Мировые знаменитости, которые предпочитают загорать топлес (ФОТО только +18)

|Как объять Вас, необъятные...!!!
А вот некоторые дамы хотят получить отличный загар без следов от бретелек купальника. Вот они и решаются загорать топлес. Есть такие смелые девушки и среди звезд мировой величины. Сегодня мы решили поделиться с тобой по-настоящему жаркой подборкой снимков...
Майли Сайрус
Пэрис Хилтон
Хайди Клум
Дакота Джонсон
Элизабет Херли
Кейт Мосс
Кара Делевинь
Натали Портман
Эмбер Роуз
Ванесса Паради
Своим отношением к подобному способу отдыха обязательно поделись в комментариях к этому материалу. А заодно можешь высказаться, что ты думаешь о фотографах, делающих подобные снимки...
Сексуальные эксперименты, которые взбодрят интимную жизнь (ФОТО)
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