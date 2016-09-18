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Мировые знаменитости, которые предпочитают загорать топлес (ФОТО только +18)

19.09.2016 (19:47)
Как объять Вас, необъятные...!!!
Как объять Вас, необъятные...!!!

А вот некоторые дамы хотят получить отличный загар без следов от бретелек купальника. Вот они и решаются загорать топлес. Есть такие смелые девушки и среди звезд мировой величины. Сегодня мы решили поделиться с тобой по-настоящему жаркой подборкой снимков...


Майли Сайрус


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Пэрис Хилтон


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Хайди Клум


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Дакота Джонсон


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Элизабет Херли


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Кейт Мосс


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Кара Делевинь


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Натали Портман


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Эмбер Роуз


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Ванесса Паради


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Своим отношением к подобному способу отдыха обязательно поделись в комментариях к этому материалу. А заодно можешь высказаться, что ты думаешь о фотографах, делающих подобные снимки...

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