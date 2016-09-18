Ким Кардашьян вышла на люди с голой м#ндой (ФОТО +18)

19.09.2016 (20:34)

Ким шокировала публику еще одним невообразимым нарядом

Казалось бы, что Ким Кардашьян (Kim Kardashian) уже ничем не сможетудивитьпоклонников, ведь они видели ее и в латексных платьях,и в корсетах, надетых поверх футболок, и даже в велосипедках, которые она носит с ботфортами на шнуровке. Однако Ким превзошла все ожидания и шокировала публику еще одним невообразимым нарядом.

6 сентября папарацци подловили знаменитость на улице Нью-Йорка. Кардашьян была одета в прозрачный светло-голубой бюстгальтер, объемную джинсовую куртку и шорты. Образ Ким дополнила прозрачными ботфортами из коллекции своего мужа Канье Уэста Yeezy.











На этом сюрпризы не закончились. В тот же день звезда отправилась на концерт супруга в очередном провокационном наряде.











Для выхода в свет Кардашьян выбрала облегающее полупрозрачное платье с металлическим блеском, а также высокие серебристые сапоги Vetements. Интересно, чем Ким будет удивлять в следующий раз?











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