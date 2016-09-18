Самые дорогие содержанки олигархов и политиков (ФОТО)

20.09.2016 (06:31)

Любовницы чиновников и олигархов, на которых тем пришлось изрядно потрати

Экс-глава "Русгидро" Евгений Дод приобрёл для двух своих любовниц квартиры в элитных жилых комплексах Москвы.

Две женщины, воспитывающие детей от Дода, стали хозяйками апартаментов в Москва-Сити и ЖК "Крылатские холмы" — стоимость недвижимости около 150 млн. Мы вспоминаем любовниц других чиновников и олигархов, на которых тем пришлось изрядно потратиться.

Апартаменты для двух любовниц за 150 млн











Евгений Дод подарил апартаменты в башне "Санкт-Петербург" в Москва-Сити 29-летней брюнетке по имени Диана. Стоимость недвижимости оценивается в 100 млн рублей. Второй своей любовнице — 35-летней блондинке Марии — Евгений подарил квартиру в ЖК "Крылатские холмы" за 47 млн рублей. Также экс-бизнесмен полностью покрывал расходы любовниц и подрастающих детей, пока находился на свободе и занимал высокий пост в "Русгидро".

200-метровый пентхаус за любовь и ласку











Стало известно, что задержанный не так давно криминальный авторитет Шакро Молодой накануне подарил своей возлюбленной шикарный двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых домов в Москве. Общая площадь жилья составила более 200 квадратных метров.

Лексус за жаркие ночи











Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в марте 2015 года сделал дорогой презент своей любовнице Александре Медведской. Девушка получила из рук чиновника Lexus NX200T стоимостью 3 млн рублей. Правда, после ареста Хорошавина Медведская постаралась быстро избавиться от машины.

Особняк британской королевской семьи











В 2008 году появилась информация, что зять казахстанского президента Султана Назарбаева Тимур Кулибаев приобрёл особняк, ранее принадлежавший королевской семье, стоимостью 15 млн фунтов стерлингов. Из неофициальных источников стало известно, что подарил он его 28-летней казахской бизнесвумен Гаухар "Гоге" Ашкенази, которая растит сына от Кулибаева.

Змея за $300 тыс. от жены к любовнице











В 2008 году Виктор Батурин передарил своей любовнице Полине Смоловой украшение за 300 тысяч долларов, ранее принадлежавшее его бывшей жене Яне Рудковской. В драгоценности в виде змеи, сделанной из чёрных и жёлтых бриллиантов, цаворита и рубинов, молодая певица выступала в отборочном этапе "Евровидения".

Ведомственные апартаменты для любовницы — бесплатно











В 2014 году стало известно, что губернатор Николаевской области Николай Романчук подарил ведомственную квартиру в центре Киева своей любовнице ещё в 2006 году. Четырёхкомнатные апартаменты были выкуплены буквально за копейки — 14,6 тыс. долларов.





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