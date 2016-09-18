Алексей Панин выложил в сеть интимные снимки бывшей жены (ФОТО 18+)

20.09.2016 (06:55)

Каждый раз после публикации подобных фото Панин извиняется

Алексей Панин выбросил в соцсети очередную порцию обнаженных фото своей бывшей супруги. Актер делает это не впервые. Каждый раз после публикации подобных фото он извиняется.

Как сообщает сайт teleprogramma.pro, популярный актер расстался с женой два года назад, но продолжает вспоминать счастливые времена. Ранее он предпринимал попытки вернуть доверие супруги.

В прощальном письме бывшей жене Панин писал, что понимает свою вину и не смог подарить возлюбленной счастье настоящей семьи.











Напомним, что Алексей и Людмила поженились в 2013 году, но спустя всего год пара разошлась, ссылаясь, что супруга не смогла смириться с тяжелым характером и специфическими увлечениями Алексея.

Почему же актер решил опубликовать личные фотографии из семейного архива не известно, но эта серия снимков вызвала бурю обсуждения в сети.













Единственный комментарий, который оставил Алексей, связан с тем, что сравнил себя со знаменитостью мирового масштаба — Джоном Ленноном.











«Вы обвиняете меня в аморальном поведении и всегда упрекаете меня, вспоминая про мою дочь. Это вам! Может быть, Джон Леннон и его жена Йоко Оно вас тоже не устраивают?! У них тоже был ребёнок. P.S. Счастья вам! Занимайтесь больше сексом и улыбайтесь!».











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