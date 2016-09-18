Синоптики сильно удивили рассказав, какой будет зима в Украине

20.09.2016 (07:01)

Все три месяца будут морозными и холодными

Правда, бизнесмены взвинтили цены на поленья: машина дубовых дров подорожала на 1600 грн, а сосновых — на 1100. Лесники жалуются, что селяне вырубают леса еще массовее.

Народные синоптики предвещают суровые морозы этой зимой. Первый снег, говорит Леонид Горбань, может выпасть уже в середине ноября, а 10-градусные морозы настанут уже в первых числах декабря, и продержатся они практически до самого Нового года. Весь декабрь, по прогнозу народного синоптика, будет снежным, а резкое понижение температуры до -22–25°С прогнозируют на Крещение, 19 января. Самым снежным будет февраль — по прогнозам синоптиков, до середины месяца снег будет идти каждые три дня. Вторая волна сильных морозов наступит 9–10 февраля — температура снова понизится до -20°С. "Цикл холодных зим повторяется каждые 32 года, похожая на будущую зиму была еще в 1985 году — тогда тоже были сильные снегопады и морозы", — говорит Горбань.

Украинцы уже начали запасаться... дровами. Таким образом ищут выход, чтобы не платить за дорогое отопление (стоимость его, напомним, в этом году повышается в среднем по стране на 90%). Правда, продавцы дров уже тоже подняли цены. "Если в прошлом году я машину дубовых дров покупала за 2400 грн, то в этом — уже за 4 тыс. А мне на зиму нужно две такие машины, итого 8 тыс. Сосновые дешевле — прошлым летом были по 2 тыс., в этом — 3100 грн. Но они горят быстрее дубовых, поэтому не очень выгодны", — рассказывает жительница Харьковской области Ольга Самсоненко.

Лесники жалуются, что селяне все лето сами заготавливают себе дрова. "Вы не представляете, уже весь лес проредили. Хворост, ветки, сухостои быстро вынесли, взялись рубить молодые деревья. Не успеваем гонять их", — жалуется лесник из Житомирской области Павел Воробей.

Продавцы дров и пеллет утверждают, что спрос на их продукцию сейчас вырос. "Дрова и пеллеты не успеваем развозить. Очень многие богатые люди сейчас переходят на них, им отапливать огромные дома тоже дорого", — говорит продавец Евгений, который рекламирует свои услуги на сайте бесплатных объявлений.

Экономический эксперт Александр Охрименко говорит, что дрова — это выход для сельских жителей. "В селах действительно переходят на дрова, так им выгоднее. Но вряд ли это продлится долго, поскольку топить дровами не очень удобно, и они не дают такого тепла, как газ или уголь", — говорит Охрименко. Кроме того, существует риск пожаров.

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