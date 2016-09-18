«Клиника смерти» для украинских детей в Венгрии (ВИДЕО)

20.09.2016 (08:41)

Подробности жуткой аферы смотрите в сюжете ТСН

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Именно туда отправляли якобы на лечение больных раком детей, но результат был всегда один. Подробности жуткой аферы смотрите в сюжете ТСНВенгерская компания прописала ребенка на кладбище, вместо обещанного лечения. О том, как наживаются на жизни маленьких украинцев ТСН рассказала еще 6 лет назад, тогда умерла Кристина Бабяк. Но схема работает до сих пор, хоть уголовные дела расследуют и в Венгрии, и в Украине. История семьи Стасюк, которые ехали в Венгрию, чтобы вылечить дочь, но так и не смогли этого сделать. Они обнаружили, что платили за бесплатное лечение и были прописаны на венгерском кладбище.