На границе с Польшей огромные очереди

20.09.2016 (09:06)

На границе с Польшей в очередях стоят более 500 автомобилей

На границе с Польшей в очередях стоят более 500 автомобилей – Госпогранслужба

В очередях на шести пунктах пропуска на границе с Польшей, по состоянию на 22.00 понедельника стояли 540 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального Государственной пограничной службы Украины.

В частности, на п.п. "Ягодин авто" проезда ожидали 180 транспортных средств, на п.п. "Рава-Руська" и "Краковец" – по 100 автомобилей, на п.п. "Устилуг" – 80 автомобилей, на п.п. "Угринов" и "Шегини" – 50 и 30 транспортных средств соответственно.

На границе со Словакией очередь зафиксирована на пункте пропуска "М.Березный" – 30 автомобилей, а на границе с Венгрией – на п.п. "Тиса" – 25 автомобилей.

На других пунктах пропуска на западной границе Украины очередей не зафиксировано.

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