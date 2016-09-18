Cамый лучший для жизни город в Украине

20.09.2016 (10:12)

Самым комфортным и безопасным для проживания городом стали Черновцы

Один из крупнейших сайтов бесплатных объявлений провел опрос среди пользователей, чтобы установить, какой город Украины жители нашей страны считают самым комфортным и безопасным для проживания.

По информации, этим городом стали Черновцы. По словам Оксаны Венгровской, менеджера проекта, большинство респондентов считают самыми опасными городами те, которые расположены на юге и востоке Украины. Также Венгровская рассказала о критериях выбора лучшего города – учитывались спортзалы и детские сады (их количество), безопасность, чистота на улицах, транспортное обеспечение, работа коммунальщиков и многое другое. Каждый пункт оценивался по семибалльной шкале, и бесспорным лидером рейтинга оказались Черновцы. Они набрали пять с половиной баллов. 5,3 балла набрал Луцк, и он на втором месте рейтинга, а тройку лидеров замкнула Винница с 5,2 баллами.

В десятку самых комфортных для жизни городов также попали Чернигов, Львов, Харьков, Ужгород, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Тернополь. Чернигов стал единственным городом, расположенным на севере, который попал в рейтинг. Исключение сделали и Харькову, расположенному на востоке страны.

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