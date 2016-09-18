В Ужгороде в брусчатку начали закладывать QR-коды для туристов (ФОТО)

20.09.2016 (12:19)

В Ужгороде начали закладку QR-кодов для интерактивного туристического маршрута

Сегодня утром работники Ужгородского городского совета совместно с представителями компании Vodafone начали закладку QR-кодов для интерактивного туристического маршрута, которым смогут пользоваться ужгородцы и гости нашего города.

Интерактивный маршрут упростит знакомство с областным центром Закарпатья и поможет удобно и быстро получить информацию о туристических объектах Ужгорода на украинском, английском и венгерском языках.



Кроме текстовой информации из своего гаджета пользователь сможет просмотреть фотоматериалы о каждом историческом памятнике Ужгорода, который вошел в этот маршрут и сориентироваться, как дойти до следующих туробъектов.

Достопримечательности Ужгорода о которых не знают туристы (ФОТО)