Бастующие в Закарпатье "пересечники" собрались штурмовать и Киев

20.09.2016 (12:32)

КПП "Ужгород" блокируют уже 4-й день

Блокировщики границы сообщили о том, что в течение ближайших двух дней планируется проведение координированной акции с представителями других областей под стенами парламента в Киеве, поэтому часть митингующих выезжает в столицу уже сегодня.

По информации участников блокировки КПП "Ужгород", вчера, 19 сентября, с инициативной группой провели встречу представители СБУ и новый глава ГУНП области Роман Стефанишин.

По словам Юрия Качура, на встрече речь шла о готовности обеспечить на пункте пропуска отдельную полосу для автомобилей, которые выезжают каждые пять дней в так называемый "круг" (выезд с территории Украины без въезда на территорию Словакии). Такое предложение активисты не приняли, поскольку их требования - внесение изменений в законодательство, упростит ситуацию для всех владельцев авто с иностранной регистрацией, а не только жителей Закарпатья.

Также активисты сказали, что блокирование пункта пропуска в Чопе, то эта акция, по информации активистов, имела предупредительный характер и полностью перекрывать КПП "Тиса" намерен они не имеют. "Пересечники" добровольно разблокировали КПП "Тиса" (ВИДЕО)