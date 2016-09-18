На Закарпатье стартует Международная туристическая неделя

20.09.2016 (12:53)

21-27 сентября в Закарпатье пройдет Международная туристическая неделя

21-27 сентября в Закарпатье пройдет Международная туристическая неделя. Она будет насыщена различными мероприятиями, направленными на популяризацию отдыха и на поиски решения проблем, которые сегодня существуют в туристической отрасли.

Во время Международной туристической недели на Закарпатье предполагается обсуждение перспектив развития туристической отрасли области, внедрение новых проектов в туристической сфере, презентация туристического продукта областей Украины и иностранных государств, а также привлечение инвестиций в туристическую отрасль Закарпатья.

В среду, 21 сентября, в художественном центре «Галерея Илья» (ул. Кошицкая, 28) начнется двухдневная Международная научно-практическая конференция на тему: «Три«Т» для Закарпатья: туризм, технологии, транспорт". Во время мероприятия специалисты индустрии туризма, среди которых и представители департамента туризма и курортов Минэкономразвития, проведут профессиональные дискуссии. Среди тем обсуждения: повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий, развитие гастрономического туризма в Западной Украине, сохранение и развитие малых узкоколеек как туристического транспорта. Открытие конференции в 10.15.

23-24 сентября в помещении и на прилегающей территории Ужгородского культурно-исторического центра «Совиное гнездо» будет проводиться крупнейшая в области XV Международная туристическая выставка-ярмарка «Туревроцентр - Закарпатье 2016». Здесь около семидесяти локациях представят новые тенденции и актуальные возможности туристической индустрии. В рамках выставки-ярмарки состоится представление сельского туризма Закарпатья, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовления изделий народных промыслов, дегустация закарпатских вин, сыра и меда. Торжественное открытие выставки-ярмарки «Туревроцентр - Закарпатье» 23 сентября в 10.00.

Масштабный международный инвестиционный форум «Закарпатье - бизнес в центре Европы» состоится в субботу, 24 сентября, в помещении Закарпатской облгосадминистрации. Тема нынешнего мероприятия: «Инвестиционные проекты в туризме на территории Закарпатья». Представители закарпатских и европейских деловых кругов, инвестиционных компаний, ведущие международные эксперты обсудят вопросы привлечения инвестиций в туристическую отрасль края. Районы и города Закарпатья представят инвестиционные возможности и успешные проекты, которые сейчас реализуются в туристической сфере области.

Участие в инвестиционном туристическом форуме, в рамках визита на Закарпатье, примут представители дипломатического корпуса - более 40 глав иностранных дипломатических миссий в Украине, а также представители туристических организаций и фирм из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Чехии. Официальное открытие инвестиционного форума в 10.00, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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