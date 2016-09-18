Одессу смыл сильнейший осенний ливень (ФОТО)

20.09.2016 (13:57)

Страшная непогода в Одессе

Пользователи соцсетей делятся в одесских группах и на личных страничках снимками последствий непогоды, которая разразилась сегодня, 20 сентября.

Усилившийся сегодня утром дождь, который начался еще вчера вечером, стал причиной заторов на дорогах. Одесситы часами добираются в разные точки города.

Отменена часть маршрутов горэлектротранспорта, некоторые трамваи и троллейбусы ходят по измененной схеме.

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