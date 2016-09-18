Развод по-голливудски : Брэд Питт в загуле, Анджелина Джоли в депрессии - делят имущество (ФОТО)

20.09.2016 (16:04)

Развод на 400 миллионов долларов

В прессе снова поползли слухи, что одна из самых красивых пар шоу-бизнеса разводится. Американские СМИ публикуют новости с заголовками о том, что супруги уже обсуждают детали развода, а причиной этому - стала ревность Джоли.

Издание In Touch Weekly напечатал обложку с громким заголовком "Развод на 400 миллионов долларов. Что подтолкнуто Брэда", намекающая на общее состояние актеров, которое - в случае расставания придется делить.











СМИ пишут, что Джоли очень сильно ревнует Питта к коллеге по новому фильму Марион Котийяр. Некоторые предполагают, что экранный роман звезд перерос в реальную жизнь.

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