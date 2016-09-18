Погибли родители главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого

20.09.2016 (19:26)

В Воронеже из-за отравления грибами погибли родители Плотницкого

Об этом сообщило издание РИА Воронеж. «Пенсионеров-родителей Плотницкого госпитализировали в больницу с симптомами отравления неделю назад, в другие выходные сентября.

Вскоре супругов перевезли в московскую больницу. Но несмотря на усилия врачей, пенсионеры через несколько дней умерли», — говорится в сообщении. «В пресс-службе Плотницкого на вопрос о смерти его родителей российском журналистам ответили, что «комментариев по этому поводу не дают», и посоветовали позвонить в «Министерства информации республики».

Однако оно пока находится в стадии ликвидации, поэтому «уже не обладает правом отвечать на запросы», — добавили в издании. Ранее сообщалось, что в «ЛНР» жестоко убили одного из организаторов покушения на Плотницкого.

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