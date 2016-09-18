Срочно! Разъяренный Путин дал команду арестовать Жириновского

20.09.2016 (16:31)

Жириновский скоро будет объявлен агентом Обамы

Скандал с выборами на России только продолжает набирать оборотов.

Вчера весь интернет гудел массой видео о том, как на избирательных участках члены избирательных комиссий массово подкидывали бюллетени с галочками за «Единую Россию».

Был скандал с участком в Дагестане, где «единорос» в чистую проигрывал выборы, но вот прибежали «титушки» и разнесли избирательный участок, таким образом голоса ликвидировали.

Кроме того, эти выборы стали рекордными, точнее анти рекордными по явке, так мало ещё никто не ходил.

Но вот сегодня ещё больший скандал стал, Жириновский буйно выступил в Госдуме наехав на Путина и его партию, сравнив его с Гитлером и Чингисханом. Главарь «ЛДПР» жаловался на ужасные результаты выборов, и тот как «единоросы» всё под себя подставили.

Сейчас же проскочила информация, что после такого ярого выступления Жириновского, разъяренный Путин приказал посадить главу «ЛДПР» под любым предлогом, так что, вечером можно ждать, что Жириновский будет объявлен агентом Обамы.