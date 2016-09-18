КПП "Ужгород" остается заблокированным владельцами авто с иностранной регистрацией

|КПП "Ужгород" беспрепятственно пересекают только грузовые автомобили
По состоянию на вечер вторника, 20 сентября, подъезд к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией остается заблокированным владельцами авто с иностранной регистрацией.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Ужгородского отделения полиции Анна Дан.
Фактически КПП "Ужгород" беспрепятственно пересекают только грузовые автомобили и выборочно легковые авто, которые иногда пропускают "пересичники". Пропуск легковых авто со стороны Словакии не производится вообще. Словацкие пограничники также проинформированы о ситуации на границе с украинской стороны. Альтернативным для водителей является КПП "Малый Березный", что в 40 километрах от Ужгорода.
Очевидно, что длительные переговоры с блокирующими не дали положительного результата.
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