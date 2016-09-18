Группа "пересечников" выдвинулась из Закарпатья штурмовать Киев (ВИДЕО)

21.09.2016 (07:15)

В столице будут добиваться отмены нормы об обязательном пересечение границы

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В столице будут добиваться отмены нормы об обязательном пересечение границы каждые дней. На Закарпатье протестные акции продолжаются уже четвертый день. Все это время заблокирован пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией. КПП "Тиса" на венгерской границе, который владельцы автомобилей заблокировали накануне, сейчас работает в обычном режиме.Чтобы решить ситуацию, силовики предлагали пикетчикам сделать для них "коридор". Но те отказались.