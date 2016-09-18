Кабмин установил новый способ лишать украинцев субсидии

21.09.2016 (10:13)

Кабинет министров внес изменения в порядок начисления жилищных субсидий

Кабинет министров внес изменения в порядок начисления жилищных субсидий, в соответствии с которыми выплата жилищной субсидии будет прекращаться в случае увеличения количества зарегистрированных в жилье граждан.

Такая норма содержится в принятом Кабмином постановлении №635 от 14 сентября.

Изменениями предусмотрено, что начисление назначенной ранее субсидии будет прекращаться в случае, если орган соцзащиты в порядке запроса получит информацию об увеличении численности зарегистрированных в жилье лиц. Согласно тексту документа, начисление субсидии в этом случае будет прекращаться с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко считает, что большое количество просителей субсидий толкает Украину в экономическую пропасть и рассорит общество, ведь меньшая часть украинских граждан будет вынуждена покрывать расходы большинства льготников.

Согласно постановлению №635 от 14 сентября предоставление ранее назначенной субсидии прекращается в случае получения структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по запросу информации об увеличении численности зарегистрированных в жилом помещении лиц – с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения.

Кабмин также изменил порядок расчета доходов для учета при назначении субсидии для лиц, которые в течение года, за который учитываются доходы для назначения субсидии, находились на срочной военной службе, среднемесячный совокупный доход независимо от полученных таким лицом доходов определяется на уровне половины размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 31 декабря года, за который учитываются доходы.

В случае если на момент обращения за назначением субсидии лицо является неработающим пенсионером, который не имеет других доходов, кроме пенсии, в его среднемесячном совокупном доходе учитывается размер пенсии за предыдущий месяц.

Кроме того, если у лица, достигшего 18-летнего возраста по состоянию на 1 января года, за который учитываются доходы для назначения субсидии, среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума, для трудоспособных лиц по состоянию на 31 декабря этого же года, или отсутствуют доходы, но такой гражданин учился на дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, для расчета субсидии среднемесячный доход такого лица определяется на уровне одного прожиточного минимума.

Если у гражданина, среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 31 декабря этого же года, но он в течение указанного периода получал хотя бы один из следующих видов дохода: пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам, пособие по уходу за инвалидом I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию и инвалидам, пособие по безработице или любые доходы, полученные лицом, не достигшим 18-летнего возраста по состоянию на 31 декабря года, за который учитываются такие доходы, то в расчет субсидии включаются фактические размеры полученных такими лицами доходов.

Кабмин установил, что если у гражданина отсутствуют доходы, для расчета субсидии среднемесячный доход такого лица определяется на уровне двух размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 31 декабря года, за который учитываются доходы для назначения субсидии.

В то же время, в отдельных случаях по решению районных, районных в гг. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских советов или комиссий, которые ими образуются, для лиц, проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в расчет субсидии может включаться среднемесячный совокупный доход на уровне одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 31 декабря года, за который учитываются доходы.

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