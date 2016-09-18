Закарпатка сама задержала вора, который ранее её "обчистил"

21.09.2016 (10:59)

Ранее судимый береговчанин украл кошелек

На тел.102 Воловецкой полиции поступило сообщение о том, что на ул.Мира в Воловце задержали вора. Сама потерпевшая узнала на улице злоумышленника, укравшего от нее кошелек, и задержала.

На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования. Вором оказался 19-летний житель м.Берегова, ранее судимый за кражи.

Как выяснилось, берегивець зашел в Воловецкий Дом культуры, где потянул с незапертой кабинета библиотеки женский кошелек с 500 гривнами.

Деньги изъяты и возвращены потерпевшей. На вора ожидает уголовная ответственность.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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