Закарпатка сама задержала вора, который ранее её "обчистил"

|Ранее судимый береговчанин украл кошелек
На тел.102 Воловецкой полиции поступило сообщение о том, что на ул.Мира в Воловце задержали вора. Сама потерпевшая узнала на улице злоумышленника, укравшего от нее кошелек, и задержала.
На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования. Вором оказался 19-летний житель м.Берегова, ранее судимый за кражи.
Как выяснилось, берегивець зашел в Воловецкий Дом культуры, где потянул с незапертой кабинета библиотеки женский кошелек с 500 гривнами.
Деньги изъяты и возвращены потерпевшей. На вора ожидает уголовная ответственность.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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