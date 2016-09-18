Ужасное ДТП в Закарпатье : Микроавтобус сбил 11-летнего мальчика (ФОТО)

21.09.2016 (11:32)

Пострадавший получил перелом голени и травмы головы

Мальчик внезапно выбежал на дорогу, где на него наехал микроавтобус.

Очередная аварий с участием детей произошла в крае, сообщают в полиции области. Вчера, 20 сентября, в обеденное время в с.Пивиноградив Виноградовского района под колесами микроавтобуса оказалась ребенок.

11-летний мальчик неожиданно выбежал на дорогу, а 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Транспортер» не сумел избежать наезда на ребенка. Машина зацепила парня правым крылом.

Пострадавший получил перелом голени, травмы головы. Находится на лечении в травматологии Виноградовского ЦРБ.

Экспертиза показала, что водитель был трезв. Машину помещено на спецплощадку полиции. По данному факту полиция начала следствие.

Группа "пересечников" выдвинулась из Закарпатья штурмовать Киев (ВИДЕО)