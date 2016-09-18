Закарпатские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы

21.09.2016 (11:47)

Чопские пограничники задержали нарушителя госграницы

Вчера пограничники отдела «Тиса» Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался в обход пункта пропуска незаконно пересечь границу и попасть в Словакию.

Так, пограничный наряд, во время мониторинга, на расстоянии около 40 метров от линии государственной границы обнаружил и задержал неизвестного, когда тот пытался преодолеть заградительный забор. Нарушитель документов при себе не имел, однако, по его словам стало известно, что он гражданин Украины, 1950 года рождения. От каких - либо других объяснений мужчина отказался.

Сейчас задержанный доставлен в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда с целью установления личности и составления соответствующих процессуальных документов.

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