Шокирующее исследование : Чернобыльская катастрофа скоро повторится

21.09.2016 (11:51)

Такие катастрофы будут происходить каждые 10-20 лет

Специалисты из университета Сассекса провели масштабное исследование, изучив различные доклады ученых, пресс-релизы и статьи в газетах, и они пришли к выводу, что в ближайшее время произойдет катастрофа, подобная той, что случилась в Чернобыле тридцать лет назад.

Также ученые проанализировали больше двухсот возможных ядерных аварий на Земле. По их словам, подобные катастрофы будут происходить не реже двух раз в столетие, несмотря на то, что современные специалисты продвинулись в том, что касается ядерной безопасности, и усовершенствовали работу ядерных реакторов. Более того, специалисты из университета Сассекса утверждают, что такие катастрофы будут происходить каждые 10-20 лет.

Перед Чернобылем, по их словам, произошла еще одна катастрофа на «Три-Майл Айленд», и это случилось за семь лет до аварии на Чернобыльской АЭС, однако катастрофа в Америке была меньших масштабов. Ученые оценили все возможные последствия ядерных катастроф, в том числе штрафы, потерю имущества, гибель людей, восстановление окружающей среды и многое другое. Они уверены, что катастрофа повторится, и, чтобы этого не произошло, необходимо совершенствовать технологии при создании реакторов.

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