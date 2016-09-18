У подножия Говерлы растут горы хлама и мусора (ФОТО)

21.09.2016 (15:41)

Подножие наивысшей точки Украины усыпано мусором

Подножие наивысшей точки Украины усыпано мусором

Кадры хлама и мусора возле Говерлы опубликовала в "Фейсбуке" журналистка Ольга Годовенко

Это кадры с самого подножия высочайшей точки Украины. Спрашиваю у продавца на сувенирном рыночке рядом:

- Скажите, вам нормально работать в помойке?

А он:

- А что я могу сделать? Что-то скажу и меня отсюда выгонят. Вот вы журналисты снимите и покажите, как здесь мусор не вывозят", - написала журналистка.

"Кадров в туалете не делала, потому что от них может стошнить. Кстати, через несколько сотен метров от подножия Говерлы есть КПП. Там с туристов собирают "экологический сбор ". То есть деньги берут и даже не стесняются. Продавец еще сказал, что когда сюда какие-то делегации должны приехать, тогда мусор сразу вывозят. Судя по горы мусора, делегации Говерлу давно не посещали ", - добавила Годовенко.

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