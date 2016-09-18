Как вычислить шлюху, слабую на передок (ФОТО)

21.09.2016 (20:04)

С виду такая приличная... бл#дь

Барышни только с виду такие приличные. Посмотри внимательно: среди них полно легких на передок.

Первым делом, загляни в ее профиль в сетях. Как правило, у таких особ очень много контактов. В 80-е у нее была пухлая записная книжка, полная валер и олегов. Сейчас с этим несколько проще.

Она регулярно пишет: «Кто сейчас в центре, давайте пообедаем». Разумеется, когда ей пишет какая-нибудь Марина: «Аленка, я сейчас в центре», она ей не отвечает. Ждет. И тогда громила пишет: «Я, но уже заканчиваю», она тут же сообщает, чтобы подождал. Жорик, выезжаю.

Ее можно встретить на всех фотографиях с вечеринок, выставок, посиделок и открытий новых мест. Пожрать и выпить, не заплатив — ее стиль

По выходным у нее депрессивные посты. Потому что в воскресенье она проснулась с непонятно чьим гондоном внутри. Записи такого плана: «Осень. Грусть». «Опять идет дождь». Фотографии луж, мокрых щенков, резиновых сапог. Все потому что — пятницу и субботу она была на вершине блаженства и точно не помнит с кем. Теперь у нее период раскаяния. Тот, кто зарядил ей залп в башню — нашелся. Она отправила запрос на добавление в друзья, но его отклонили. Она смотрит на список контактов и понимает, что из 1300 человек, около 10 процентов в ней уже побывали и кому-то рассказали про это. Конечно, загрустишь.

В баре найти ее не менее сложно. Она либо самая веселая: знает DJ, барменов, охрану — они все ее бывшие. Или молча сидит, уткнувшись в телефон. Уговаривает, что это не ее использовали, а она. Но раком-то она стояла!

Если она просит подругу спрятать ее от чувака — понятно: был секс, он не перезвонил. На дальнейшие половые сходки он не рассчитывает.

Она подойдет сама. Причина может быть любой: от просьбы прикурить, до просьбы одолжить зарядку. Она только и ждет твоей ответной реакции. Как рапан, который готов проглотить все, что угодно, хоть кусок газеты. Скажи: у тебя классные колготы. Все! Ты интеллектуал, разбираешься в моде, надо отсосать.

Угощать ее не стоит. Она решит, что ты тряпка. Когда ее угощаешь, то автоматически переходишь в разряд друзей. Они же чувствуют слабину. Понимает, что с тобой можно играть в долгую игру, как можно дольше не давать. При этом она переспит со всем районом и даже таксистом. Они же люди дела, поэтому надо говорить, давай сейчас секс — а завтра новинки кино. Наоборот ни в коем случае нельзя.

Шлюха очень серьезная, когда трезвая. Но как только ей на язык попадает 15 грамм алкоголя — она становится дико веселой. Крутится на танцполе вместо дискобола. Такая смена настроений говорит о том, что пьяная себе не хозяйка.

Шлюхи — принцессы. Поэтому на вечеринки они одеваются максимально открыто. Хотя, есть шлюхи и в резиновых сапогах, чего уж там. Она же не у дел, поэтому она старается как можно чаще позировать фотографам. Ей надо набивать цену, пусть все видят, что она ведет активный образ жизни, востребована, ее любят камеры.

Она счастливая, хватает бокалы с подноса с игристым, старается напиться скорее, потому что в кармане рублей 300. Еще ехать домой на такси, а 7 числа платить за квартиру. Надо налупиться сейчас. На людях она не ест. А вот дома и ест, и пьет, и ты не знаешь, как ее выгнать.











Ким Кардашьян вышла на люди с голой м#ндой (ФОТО +18)