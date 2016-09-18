Шокирующие откровения легендарной проститутки с 25-летним стажем (ФОТО)

21.09.2016 (20:35)

Я провела 25 лет, трахаясь и делая минеты - заявляет с ходу Эмми

«Я провела 25 лет, трахаясь и делая минеты, — заявляет она с ходу. — Я Майкл Джордан в с*ксе. У меня настоящий талант, как у Тайгера Вудса или у Шакила О‘Нила». «Почему я привожу в пример лишь темнокожих?» — смеется она. «Среди белых попросту нет настолько хороших в своем деле людей!» — уже прямо хохочет Эми.

Эми выглядит как певица из 60-х, но разговаривает как ее тезка Эми Уайнхаус. Через несколько минут после начала разговора она начинает смеяться в паузах между предложениями. Сначала она выглядит так, будто приняла наркотики, но со временем становится понятно, что это все — лишь защитный механизм психики, пытающейся справиться со стрессом. Сквозь постоянные смешки Эми подробно рассказывает о том, как лечилась от посттравматического стрессового расстройства, которое заработала, когда служила в ВВС во второй половине 1980-х.

«Я думаю, что ПТСР было вызвано всем тем насилием, которому я подверглась в детстве. К тому же его усугубили сложности воинской службы. Со временем случайно выяснилось, что я могу претендовать на инвалидность, поскольку служба серьезно ухудшила состояние моего здоровья», — рассказала Эми.

Однако не всё, с чем сталкивалась Эми, угрожало ее психике. Хотя львиная доля ее историй звучит очень уж необычно. В 1990-е, к примеру, она работала в борделе для гангстеров. После того как у одного из ее клиентов никак не получалось кончить, он спросил ее, можно ли ему принести из машины надувную игрушку. «Иди куда тебе, блин, надо», — сказала ему Эми. Через некоторое время ее клиент вернулся с надувным динозавром, и Эми, хмыкнув, присобачила его кое-как на себя. Они продолжили, но и на этот раз у мужчины ничего не вышло. В итоге он вскочил, схватил резиновую игрушку и пристроился непосредственно к ней: тут уж у него все складывалось как по маслу. «Он был словно отбойный молоток!» — захлебывалась Эми смехом, вспоминая. А этот клиент, по ее словам, еще долго приезжал к Эми со своим надувным динозавром.











Эми выросла на ранчо в штате Огайо. «Я была обычным ребенком, типичной девкой со Среднего Запада, валявшейся на сеновале и курившей сигареты», — говорит она.

В первом классе, когда она заметила, как мальчики подглядывают за девчонками, Эми вдруг придумала, как может укрепить свои позиции в детском обществе. «Девочкам это не нравилось — они попросту сходили с ума, лишь заслышав о подглядываниях. Однако я увидела в этом своеобразные спрос и предложение. Мальчики хотели заглянуть под юбку, а девочки не позволяли им делать это. Но ведь у меня была юбка. Поэтому я сказала ребятам: “Отдайте мне деньги, которые родители дали вам на мороженое, и тогда вы сможете увидеть мои трусики”. И мальчики соглашались. А я очень любила мороженое», — рассказала Эми. Она считает, что эти ее детские забавы были неким первым шагом на пути к проституции.

Эми продолжила торговать телом и в юности, правда, уже на более серьезном уровне. Однако в начале третьего десятка лет жизни она решила пойти служить в ВВС: это было, как она сама сказала, все же на порядок безопаснее, чем заниматься проституцией. С 1985 по 1990 год она служила на Филиппинах. Эми говорит, что в то время получила много наград. «Просто я покорно бралась выполнять задания, за которые другие не хотели браться. Тогда я увидела много такого, о чем теперь предпочитаю не вспоминать. Из-за этого я пила как сапожник», — поделилась Эми.











С 1993 по 2000 год Эми работала в так называемых «закрытых отелях», откуда девушкам запрещалось даже выходить без спроса. Она описывает своего сутенера как грозного, жестокого мужчину, который полностью контролировал ее жизнь. Когда ей удалось впервые сбежать оттуда, первые несколько недель она провела, слоняясь по городу и безудержно употребляя алкоголь и наркотики, хотя у нее были деньги, чтобы снять квартиру.

В конце 1990-х Эми даже решила стать агентом по недвижимости, но и тут не срослось. «Однажды я была в Белладжио, где собиралась посетить салон, чтобы привести прическу в порядок. В салоне я случайно столкнулась с Деннисом Хофом, хозяином борделя Banny Ranch, и его приятелем Роном Джереми. Они приехали в Белладжио на вручение наград AVN (американский журнал Adult Video News вручает награды за достижения в создании порнофильмов. — Прим. ред.). У нас завязалась беседа, и, хотя я мало что тогда знала о п*рно, да и понятия не имела, кто эти двое, я все же решила затусить с ними», — рассказала Эми.











За время, проведенное с этими двумя, Эми узнала о том, что Деннис содержит знаменитый бордель, где порядки были намного либеральнее, чем в тех заведениях, где она работала раньше. В итоге Деннис уговорил ее перейти работать к нему, в чем ему помогла в том числе и мадам Сьюзет, выполнявшая в борделе функции «мамочки»-сутенера.

«Мне понадобилось семь месяцев, чтобы решиться на “смену” хозяина. Мой тогдашний сутенер был довольно опасным типом, поэтому я боялась, что он убьет меня и бросит мое тело где-нибудь в пустыне. Его бордели даже назывались в честь тех девушек, которых он убил. Но Сьюзет гарантировала, что в Bunny Ranch я буду в безопасности, поэтому однажды я просто собрала вещи и сбежала к ним. Я начала обслуживать состоятельных клиентов, и мне даже пришлось завязать с выпивкой», — вспоминает Эми.

Эми удалось сколотить бóльшую часть своего состояния в борделе Bunny Ranch благодаря разным вещам: отчасти благодаря отказу от алкоголя, отчасти потому, что Эми была сообразительнее и хитрее большинства остальных девушек, а отчасти благодаря тому, что ночные бабочки, работающие на Денниса, могли сами определять себе цену. Средняя цена за с*кс с проституткой варьировалась от 200 до 500 долларов, но однажды Эми узнала, что одна из девушек зарабатывает за ночь с клиентом 10 тысяч долларов. «Тогда я подумала: блин, ну если она может, почему я-то не могу?» — говорит она. Тогда Эми подняла цену за свои услуги до 3 тысяч долларов в час. В то время в Bunny Ranch никто столько не запрашивал.

Эми достигла определенных успехов и в использовании медиа, чтобы привлекать клиентов. В 2000-х она даже притворилась п*рнозвездой, создав поддельный п*рножурнал под названием Air Force Amy Magazine: п*рнозвезды могли претендовать на 5 тысяч долларов в час. В наши дни Эми использует Twitter, мессенджеры и даже LinkedIn.











Когда в бордель приходят новые девушки, Эми нравится учить их определенным тонкостям профессии и специфическим приемчикам. «У каждой девушки должна быть своя клиентская база. Некоторые клиенты приезжают ко мне еще с самых первых дней моей работы в Bunny Ranch. Когда они пишут мне по электронной почте, я просто не могу им не ответить», — рассказала Эми.

Я честно могу признаться в том, что всего достигла сама. Мне никто не помогал. Я думаю, что так было правильно. Бог сохранил мне жизнь за все эти годы. Должна быть какая-то причина, что я, проведя в этих чертовых борделях 25 лет, выгляжу так круто. Я выжила, выбравшись из грязи в князи, и это круто, что я все еще могу заниматься любимым делом», — считает Эми

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