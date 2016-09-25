Запад поставил России жесткий ультиматум

26.09.2016 (07:11)

РФ должна предпринять усилия по возобновлению режима прекращения огня в Сирии

Верховный представитель Евросоюза, а также лидеры стран «пятерки» выдвинули России жесткое условие – Кремль обязан предпринять меры, которые бы способствовали восстановлению доверия к РФ.

Cоответствующая информация сегодня была обнародована Государственным департаментом Соединенных Штатов.

В сообщении говорится о том, что главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также Федерика Могерини, верховный представитель Евросоюза, обнародовали новое заявление по ситуации в Сирии и раскритиковали действия России. В частности, в тексте документа говорится о том, что новые разрушительные действия в арабской республике еще раз подчеркнули, что на РФ лежит тяжелое бремя, и ей нужно спасать ситуацию и восстанавливать доверие к себе.

Дипломаты западных стран также отметили, что РФ должна предпринять дипломатические усилия по возобновлению режима прекращения огня в Сирии, а также Россия должна перестать препятствовать пропуску гуманитарных грузов в осажденные районы и создать все условия, которые будут способствовать возобновлению переговоров под эгидой ООН о политическом переходе.

Россия готовится нанести мощный удар после дестабилизации обстановки в Украине